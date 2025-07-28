Малыш-богатырь весом в 5000 граммов родился в Приморье

В Приморье в период с 21 по 27 июля в стенах родильного дома № 3 во Владивостоке на свет появились 79 малышей, в том числе была и двойня. Число мальчиков на этот раз оказалось больше.
По информации пресс-службы медучреждения, за прошедшую неделю родилось 47 мальчиков и 32 девочки.
В 32 семьях появились первенцы, в 21 семье — вторые дети, а в 20 семьях — третьи.
Самым крупным ребенком оказался мальчик, вес которого составил 5000 граммов и рост 58 сантиметров. Самый маленький мальчик весил 2060 граммов при росте в 48 сантиметров.
«Дорогие мамы и папы! Пусть ваши любимые малыши растут крепкими и здоровыми, принося радость в ваши жизни».