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Малыш-богатырь весом в 5000 граммов родился в Приморье

В период с 21 по 27 июля на свет появились 79 малышей.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье в период с 21 по 27 июля в стенах родильного дома № 3 во Владивостоке на свет появились 79 малышей, в том числе была и двойня. Число мальчиков на этот раз оказалось больше.

По информации пресс-службы медучреждения, за прошедшую неделю родилось 47 мальчиков и 32 девочки.

В 32 семьях появились первенцы, в 21 семье — вторые дети, а в 20 семьях — третьи.

Самым крупным ребенком оказался мальчик, вес которого составил 5000 граммов и рост 58 сантиметров. Самый маленький мальчик весил 2060 граммов при росте в 48 сантиметров.

«Дорогие мамы и папы! Пусть ваши любимые малыши растут крепкими и здоровыми, принося радость в ваши жизни».