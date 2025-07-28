Пассажирский самолет Embraer приземлился в Махачкале после сигнала бедствия

В понедельник, 28 июля, пассажирский самолет Embraer 190 экстренно приземлился в Махачкале. Он совершил аварийную посадку после поданного сигнала бедствия. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на авиационные службы.
Как отмечается, судно приземлилось в 00:45 по Москве. Пилот подал сигнал бедствия, пролетая над Каспийским морем. Экипажу удалось избежать падения.
Уточняется, что в самолете находились пассажиры из Ижевска. Никто из них не пострадал.
Напомним, 24 июля в Приамурье разбился пассажирский самолет. В результате крушения погибли 24 человека. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета в ближайшее время начнут расшифровку данных, содержащихся в бортовых самописцах самолета. Черные ящики уже доставлены в Москву.