Слова подействовали, что «Енисей» нас должен укатать: Алексей Поддубский прокомментировал матч «СКА-Хабаровска» в Красноярске

«Почему после удаления заиграли лучше? У команды есть характер, и когда стало тяжело, они и бегать больше, и желания больше появилось, так что… Да, нелепые удаления, те голы, которые мы пропускаем — это просто детский сад какой-то. С двух игр. Я хочу поблагодарить свою команду за самоотдачу, а ребят за желание играть, за желание бороться до конца, и хочу поблагодарить наших болельщиков, которые помогали команде и гнали команду вперед. Те голы, которые мы пропускаем… Очень просто. Очень просто мы пропускаем, чтобы потом нам было очень тяжело. Когда я говорил, что мы потеряли группу атаки, которая была сыгранна и в которой футболисты знали, кто куда бежит и в какой момент, и уровень мастерства был такой, что мы понимали, на что способны. И когда я сказал, что мы потеряли этих футболистов, все мимо ушей пропустили. У нас очень много работы», — подчеркнул на послематчевой пресс-конференции Андрей Тихонов, главный тренер ФК «Енисей».