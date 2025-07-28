Слова подействовали, что «Енисей» нас должен укатать: Алексей Поддубский прокомментировал матч «СКА-Хабаровска» в Красноярске

«СКА-Хабаровску» надо было доказать, что они умеют забивать и без помощи чужого голкипера. Армейцы начали игру вторым номером, отдав инициативу хозяевам и ловя красноярцев на контратаках. Стратегия себя оправдала: «Енисей» большими силами уходил вперед и запаздывал с возвращением, когда пожар разгорался уже у их ворот.
В первом тайме хабаровчане атаковали резко и без лишней перепасовки, создавая серьезное напряжение в штрафной хозяев и заставляя тех ошибаться на ровном месте. Первый гол был забит в ворота после фола небезызвестного в Хабаровске Эмерсона — тот уронил в своей штрафной Камрана Алиева. На точку вышел Батраз Гурциев и забил свой первый гол за «СКА-Хабаровск». Как говорится, с почином, но, кстати, забегая вперед, второй гол был не за горами.
К основному времени первого тайма арбитр добавил всего две минуты, однако за это время произошло столько всякого интересного, что местные красноярские болельщики успели и похоронить этот матч, и вновь обрести надежду. На 46-й минуте усилиями боевой тройки: Алиев, Янов, Гурциев в ворота Егора Шамова влетает второй мяч — казалось бы, для «львов» кончено, но красноярцы идут до конца и на 47-й минуте отыгрывают один гол — 1:2. В игру возвращается интрига.
Весь второй тайм хозяева поля пытались спасти матч, но тут снова им подкузьмил Эмерсон — абсолютно необязательный фол, срыв перспективной атаки, второй «горчичник», красная карточка и как следствие удаление с поля. Причем центрального защитника уже предупреждали арбитры — аккуратнее. Но тот аккуратнее играть не стал, оставив «львов» в меньшинстве. Красноярск все равно цеплялся за возможность спасти игру до последних секунд матча. К слову сказать, переиграли команды около восьми минут. Не помогло. СКА выстоял и увез из Красноярска желанные три очка.
Стоит ли говорить, что лучшим игроком матча по решению тренерского штаба армейцев был признан Батраз Гурциев?
«Спасибо всем за игру, за самоотдачу. Тяжелые погодные условия, но да — проявили характер, видать, слова тоже подействовали, что нас “Енисей” должен укатать, но… материться нельзя… не получилось у них. Тренерский штаб в последней игре того сезона тренерский штаб получил эту статуэтку, давайте Батразу ее отдадим», — заявил в раздевалке Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск».
По словам Алексея Поддубского — переводить матч в разряд «валидольных» желания не было, но подвела еще проявляющаяся в команде несыгранность.
«Победа всегда приятна. Дотерпели — тяжелые погодные условия. Мы матч построили на быстрой атаке, этим и воспользовались. Да, дотерпели, но попросил игроков мяч подержать, тем более нас было большинство, но какие-то нелепые принятия решений сделали нервотрепку. Психология, хотели выиграть, но команда только строится, еще нет такой сыгранности. На все нужно время. Четыре очка с двух выездных матчей в начале сезона? Ну, мы всегда хотим большего, и повторюсь: нам без разницы, где играть. Я футболистов настраиваю, дома это, на выезде — всегда играем на победу. А там как бог даст», — отметил главный тренер хабаровского СКА сразу после игры.
По мнению главного тренера «Енисея» его команда сама создает себе проблемы, которые потом пытается решить.
«Почему после удаления заиграли лучше? У команды есть характер, и когда стало тяжело, они и бегать больше, и желания больше появилось, так что… Да, нелепые удаления, те голы, которые мы пропускаем — это просто детский сад какой-то. С двух игр. Я хочу поблагодарить свою команду за самоотдачу, а ребят за желание играть, за желание бороться до конца, и хочу поблагодарить наших болельщиков, которые помогали команде и гнали команду вперед. Те голы, которые мы пропускаем… Очень просто. Очень просто мы пропускаем, чтобы потом нам было очень тяжело. Когда я говорил, что мы потеряли группу атаки, которая была сыгранна и в которой футболисты знали, кто куда бежит и в какой момент, и уровень мастерства был такой, что мы понимали, на что способны. И когда я сказал, что мы потеряли этих футболистов, все мимо ушей пропустили. У нас очень много работы», — подчеркнул на послематчевой пресс-конференции Андрей Тихонов, главный тренер ФК «Енисей».
Как бы там ни было «СКА-Хабаровск», имея на счету 4 очка, возвращается домой, где уже в следующее воскресенье, 3 августа, встретится с московским «Торпедо». Автозаводцы за два тура заработали одно очко, сыграв вничью с «Нефтехимиком», а первый матч сезона они проиграли успешным новичкам лиги ФК «Челябинск».