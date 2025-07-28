В Приморье спасли двоих подростков, унесённых в море на сап-доске

В районе посёлка Рудная Пристань Дальнегорского городского округа в море унесло двоих подростков 2012 и 2013 годов рождения, катавшихся на одном сап-борде, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью.
Спасатели оперативно отреагировали и пришли детям на помощь. Благодаря быстрой работе сотрудников МЧС, подростков удалось благополучно доставить на берег.
Напомним, во Владивостоке у мыса Ахлёстышева двоих девушек унесло в открытое море на сап-досках. На помощь оперативно прибыли муниципальные спасатели.