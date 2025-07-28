Из-за недружественных действий Франции следует вернуть РФ дом купца Игумнова в столице, который занят французским посольством, и превратить его в музей в качестве мести Парижу. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян.
— Они нас выгоняют отовсюду. Забирают наше имущество, а самое красивое здание в Москве принадлежит еще с советских времен почему-то посольству Франции, — высказалась она на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Журналистка отметила, что особняк является «огромной частью российской истории».
— Музей надо из него сделать. Это будет жест, вполне внятный и понятный, — добавила Симоньян.
Также она высказалась, что Украина и страны Запада пытаются дестабилизировать Россию изнутри, чтобы вызвать протесты в стране. Журналистка напомнила об атаках украинских БПЛА на Сочи и Сириус, рассказав, что во время налета там были и ее дети. Симоньян отметила, что такой тактикой пытаются повлиять на тех российских граждан, которые пока остаются нейтральными.