Симоньян предложила сделать из здания посольства Франции в Москве музей

Также она высказалась, что Украина и страны Запада пытаются дестабилизировать Россию изнутри, чтобы вызвать протесты в стране. Журналистка напомнила об атаках украинских БПЛА на Сочи и Сириус, рассказав, что во время налета там были и ее дети. Симоньян отметила, что такой тактикой пытаются повлиять на тех российских граждан, которые пока остаются нейтральными.