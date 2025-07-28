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Симоньян предложила сделать из здания посольства Франции в Москве музей

Из-за недружественных действий Франции следует вернуть РФ дом купца Игумнова в столице, который занят французским посольством, и превратить его в музей в качестве мести Парижу. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян.

Из-за недружественных действий Франции следует вернуть РФ дом купца Игумнова в столице, который занят французским посольством, и превратить его в музей в качестве мести Парижу. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян.

— Они нас выгоняют отовсюду. Забирают наше имущество, а самое красивое здание в Москве принадлежит еще с советских времен почему-то посольству Франции, — высказалась она на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Журналистка отметила, что особняк является «огромной частью российской истории».

— Музей надо из него сделать. Это будет жест, вполне внятный и понятный, — добавила Симоньян.

Также она высказалась, что Украина и страны Запада пытаются дестабилизировать Россию изнутри, чтобы вызвать протесты в стране. Журналистка напомнила об атаках украинских БПЛА на Сочи и Сириус, рассказав, что во время налета там были и ее дети. Симоньян отметила, что такой тактикой пытаются повлиять на тех российских граждан, которые пока остаются нейтральными.

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