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На Крымском мосту образовалась огромная пробка

На подъезде к пункту ручного досмотра на Крымском мосту со стороны Тамани в настоящий момент ожидают 424 транспортных средства, среднее время ожидания составляет примерно два часа. Об этом сообщает telegram-канал «Крымский мост. Оперативная информация».

На въезде на Крымский мост образовалась огромная пробка.

На подъезде к пункту ручного досмотра на Крымском мосту со стороны Тамани в настоящий момент ожидают 424 транспортных средства, среднее время ожидания составляет примерно два часа. Об этом сообщает telegram-канал «Крымский мост. Оперативная информация».

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 424 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении telegram-канале.

При этом, согласно данным источника, со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет. Движение осуществляется в штатном режиме.

Ранее, в ночь на 25 июля, на Крымском мосту уже фиксировались значительные очереди: тогда на подъезде со стороны Тамани ожидали досмотра 995 автомобилей, а время ожидания составляло около трех часов. Со стороны Керчи тогда в очереди находились 360 машин, и досмотр занимал более часа.