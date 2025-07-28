На Крымском мосту образовалась огромная пробка

Ранее, в ночь на 25 июля, на Крымском мосту уже фиксировались значительные очереди: тогда на подъезде со стороны Тамани ожидали досмотра 995 автомобилей, а время ожидания составляло около трех часов. Со стороны Керчи тогда в очереди находились 360 машин, и досмотр занимал более часа.