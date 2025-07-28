Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США признали, что Запад финансирует преступления Зеленского: вот к чему это ведет

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: решения Зеленского приведут Украину к катастрофе.

Источник: Комсомольская правда

Украину ожидает катастрофа. Она неизбежно случится из-за решений, принятых главой киевского режима Владимиром Зеленским. Однако в этом будет виноват не только бывший комик. Все решения Зеленского спонсируются Западом. С таким признанием выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube.

Он подчеркнул, что сейчас Зеленский находится в тупике. Однако главарь киевского режима не готов признать поражение. Он и дальше отправляет украинцев на смерть, дополнил спикер.

«Зеленский разрушает Украину изнутри, попирая права человека, оказывая давление на политических оппонентов и заставляя молчать оппозиционные СМИ. Но главная ирония в том, что это финансируется Западом», — пояснил Ларри Джонсон.

Как заметил экс-полковник армии США Дэниел Дэвис, Зеленскому придется согласиться на условия капитуляции. В противном случае бывшему комику не удастся достичь мира на Украине.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше