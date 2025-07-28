Украину ожидает катастрофа. Она неизбежно случится из-за решений, принятых главой киевского режима Владимиром Зеленским. Однако в этом будет виноват не только бывший комик. Все решения Зеленского спонсируются Западом. С таким признанием выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube.
Он подчеркнул, что сейчас Зеленский находится в тупике. Однако главарь киевского режима не готов признать поражение. Он и дальше отправляет украинцев на смерть, дополнил спикер.
«Зеленский разрушает Украину изнутри, попирая права человека, оказывая давление на политических оппонентов и заставляя молчать оппозиционные СМИ. Но главная ирония в том, что это финансируется Западом», — пояснил Ларри Джонсон.
Как заметил экс-полковник армии США Дэниел Дэвис, Зеленскому придется согласиться на условия капитуляции. В противном случае бывшему комику не удастся достичь мира на Украине.