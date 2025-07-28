Музыкальный фестиваль «Рок над Амуром» пройдет в Хабаровске в пятый раз

В Хабаровске, на площадке возле арены «Ерофей», 23 августа 2025 года в пятый раз состоится музыкальный фестиваль «Рок над Амуром». Это событие приурочено к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации и проходит при поддержке правительства Хабаровского края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Главными звёздами в этом году станут Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи» и коллектив «7Б». Кроме них в бесплатном концерте выступят The Starkillers, победитель фестиваля прошлого года группа TattooIN и финалист конкурса 2022 года группа BARLAMA. Помимо этого, в «Роке над Амуром» сыграют три перспективных коллектива, которые прошли строгий отбор. Три лучшие команды станут участниками фестиваля «Рок над Амуром» и смогут побороться за главный приз — запись собственного мини-альбома!
«Рок над Амуром» — это значимое музыкальное событие на Дальнем Востоке, которое привлекает внимание всех любителей качественной музыки. Фестиваль становится всё более популярным, привлекая в Хабаровск гостей из других городов и регионов.
«Весь пул претендентов будет представлен жюри, в состав которого в этом году вошли композитор и саундпродюсер Андрей Самсонов (председатель жюри), лидер группы “Агата Кристи” Вадим Самойлов, лидер группы “7Б” Иван Демьян, лидер группы The Starkillers Денис Рублевский, музыкальный обозреватель “Российской газеты” Александр Алексеев, руководитель отдела по работе с артистами МТС Музыки Кирилл Старунов, заместитель генерального директора КГАУК КНОТОК Анастасия Русанова, программный директор “Авторадио — Хабаровск” Александр Лесков, Сергей Пятков, радио “Комсомольская Правда Хабаровск”, — отметили организаторы конкурса.