Музыкальный фестиваль «Рок над Амуром» пройдет в Хабаровске в пятый раз

Главными звёздами в этом году станут Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи» и коллектив «7Б». Кроме них в бесплатном концерте выступят The Starkillers, победитель фестиваля прошлого года группа TattooIN и финалист конкурса 2022 года группа BARLAMA. Помимо этого, в «Роке над Амуром» сыграют три перспективных коллектива, которые прошли строгий отбор. Три лучшие команды станут участниками фестиваля «Рок над Амуром» и смогут побороться за главный приз — запись собственного мини-альбома!