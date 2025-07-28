Рита Дакота завершает концертную деятельность в России

Певица Рита Дакота (настоящее имя Маргарита Герасимович) объявила, что больше не сможет выступать с концертами в России. В своем Instagram* она призналась: «Мне больше нельзя давать концерты в России. Я не могу играть там, где навсегда осталась моя душа. Кажется, это конец моей карьеры как музыканта в родной стране, и у меня пока нет сил принять это. Это разбивает мне сердце».
Артистка отметила, что пела столько, сколько могла, оставаясь свободной, честной и независимой в творчестве.
Дакота выразила благодарность своим поклонникам за поддержку: «Спасибо вам за всё, моя стая. Вы — самое важное и ценное для меня. Я никогда этого не забуду».
Последний концерт певицы в Москве состоялся в октябре 2023 года. Осенью того же года она переехала с семьей в США.
До этого Влад Соколовский высказался об отношениях с дочерью от Риты Дакоты.
*Деятельность Meta (включая Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская организация.