Рита Дакота завершает концертную деятельность в России

Певица Рита Дакота (настоящее имя Маргарита Герасимович) объявила, что больше не сможет выступать с концертами в России. В своем Instagram* она призналась: «Мне больше нельзя давать концерты в России. Я не могу играть там, где навсегда осталась моя душа. Кажется, это конец моей карьеры как музыканта в родной стране, и у меня пока нет сил принять это. Это разбивает мне сердце».