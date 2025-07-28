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Рита Дакота завершает концертную деятельность в России

Певица Рита Дакота (настоящее имя Маргарита Герасимович) объявила, что больше не сможет выступать с концертами в России.

Певица Рита Дакота (настоящее имя Маргарита Герасимович) объявила, что больше не сможет выступать с концертами в России. В своем Instagram* она призналась: «Мне больше нельзя давать концерты в России. Я не могу играть там, где навсегда осталась моя душа. Кажется, это конец моей карьеры как музыканта в родной стране, и у меня пока нет сил принять это. Это разбивает мне сердце».

Артистка отметила, что пела столько, сколько могла, оставаясь свободной, честной и независимой в творчестве.

Дакота выразила благодарность своим поклонникам за поддержку: «Спасибо вам за всё, моя стая. Вы — самое важное и ценное для меня. Я никогда этого не забуду».

Последний концерт певицы в Москве состоялся в октябре 2023 года. Осенью того же года она переехала с семьей в США.

До этого Влад Соколовский высказался об отношениях с дочерью от Риты Дакоты.

*Деятельность Meta (включая Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская организация.