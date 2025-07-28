На наступившей неделе красноярцев ждет переменчивая погода

В понедельник и во вторник воздух прогреется до +26, +28 °C. В первый рабочий день будет солнечно и без осадков, во второй пройдет небольшой дождь. Ветер — юго-восточный 4−9 м/с.
В среду температура воздуха составит +23, +25 °C, временами — пасмурно и дождливо, ветер — сверо-восточный средней силы.
В последующем дожди продолжатся, они будут различаться по интенсивности. Но будет стабильно тепло: в период с четверга, 30 июля, по воскресенье, 3 августа, уличные термометры будут показывать от +25 до +27 °C. В выходные возможен порывистый западный ветер.
Атмосферное давление всю неделю будет низким и очень низким: от 739 до 733 мм рт.