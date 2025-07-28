На наступившей неделе красноярцев ждет переменчивая погода

В последующем дожди продолжатся, они будут различаться по интенсивности. Но будет стабильно тепло: в период с четверга, 30 июля, по воскресенье, 3 августа, уличные термометры будут показывать от +25 до +27 °C. В выходные возможен порывистый западный ветер.