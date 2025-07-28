«Ъ»: военного РФ оштрафовали за похвалу в адрес ВСУ

Российский военный Сефербег Гаджиев лишился 2,5 миллионов рублей. Правоохранители вынесли такой вердикт из-за похвалы бойца, сделанной в адрес Вооруженных сил Украины. Такими сведениями поделилась газета «Коммерсантъ».
В материалах по делу сказано, что Сефербег Гаджиев в сентябре 2024 года передавал ложную информацию о ходе выполнения задач спецоперации. Кроме того, он замечен в преувеличении успехов ВСУ в ДНР.
«Желая напугать подчиненный ему личный состав из числа караула, он решил ввести его в заблуждение относительно выполнения задач СВО», — говорится в материалах.
В Москве тем временем арестовали счета основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Замороженная сумма — порядка трех миллиардов рублей.