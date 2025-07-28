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«Ъ»: военного РФ оштрафовали за похвалу в адрес ВСУ

Суд в Ростове-на-Дону оштрафовал на 2,5 миллиона рублей военного РФ за похвалу в сторону ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российский военный Сефербег Гаджиев лишился 2,5 миллионов рублей. Правоохранители вынесли такой вердикт из-за похвалы бойца, сделанной в адрес Вооруженных сил Украины. Такими сведениями поделилась газета «Коммерсантъ».

В материалах по делу сказано, что Сефербег Гаджиев в сентябре 2024 года передавал ложную информацию о ходе выполнения задач спецоперации. Кроме того, он замечен в преувеличении успехов ВСУ в ДНР.

«Желая напугать подчиненный ему личный состав из числа караула, он решил ввести его в заблуждение относительно выполнения задач СВО», — говорится в материалах.

В Москве тем временем арестовали счета основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Замороженная сумма — порядка трех миллиардов рублей.