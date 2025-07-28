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Красноярцы пожаловались Екатерине Мизулиной на массовый сбой интернета

В Красноярске и крае произошел значительный сбой в работе мобильного интернета, который затронул абонентов всех крупных операторов связи.

Источник: legion-media

Массовые жалобы от жителей начали поступать с 26 июля после 16:00.

Проблемы с доступом в сеть коснулись пользователей таких компаний, как Tele2, МТС, «Билайн», «Т-Мобайл» и других. Ситуация вызвала серьезное беспокойство среди красноярцев, которые начали активно обращаться к Екатерине Мизулиной, главе «Лиги безопасного интернета», с вопросами о причинах сбоя и сроках восстановления связи.

В своем телеграм-канале Мизулина подтвердила, что получает множество обращений от горожан. По её словам, её канал был переполнен сообщениями о проблемах с интернетом в течение всего дня.

Единственным оператором, который прокомментировал ситуацию, стал «Мегафон». Представители компании заявили, что текущие неполадки вызваны «внешними факторами».

Ранее рассказывали, что красноярцы вынуждены платить в магазинах наличными из-за отсутствия интернета.

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