Красноярцы пожаловались Екатерине Мизулиной на массовый сбой интернета

Массовые жалобы от жителей начали поступать с 26 июля после 16:00.
Проблемы с доступом в сеть коснулись пользователей таких компаний, как Tele2, МТС, «Билайн», «Т-Мобайл» и других. Ситуация вызвала серьезное беспокойство среди красноярцев, которые начали активно обращаться к Екатерине Мизулиной, главе «Лиги безопасного интернета», с вопросами о причинах сбоя и сроках восстановления связи.
В своем телеграм-канале Мизулина подтвердила, что получает множество обращений от горожан. По её словам, её канал был переполнен сообщениями о проблемах с интернетом в течение всего дня.
Единственным оператором, который прокомментировал ситуацию, стал «Мегафон». Представители компании заявили, что текущие неполадки вызваны «внешними факторами».
Ранее рассказывали, что красноярцы вынуждены платить в магазинах наличными из-за отсутствия интернета.