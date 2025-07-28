Россиянам напомнили, сколько безопасно хранить готовую еду в жару

— В таких идеальных условиях примерно каждые полчаса микробная обсемененность продуктов удваивается: через час их будет уже в четыре раза больше, а через два часа — в 16 раз. И далее в геометрической прогрессии. Но при этом внешне продукты выглядят вполне свежими и доброкачественными, — заключил Лебедев.