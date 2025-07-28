Россиянам напомнили, сколько безопасно хранить готовую еду в жару

Летом важно не только пить больше воды, но и внимательнее относиться к тому, что мы едим. Особенно в жаркую и влажную погоду, когда вредные бактерии размножаются в продуктах буквально с космической скоростью. Об этом KP.RU рассказал Михаил Лебедев, ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
— В жару практически все готовые блюда и кулинарные изделия становятся опасны уже через 2−3 часа. Это относится и к продуктам с длительным сроком хранения. Летнее тепло и влажность — самые благоприятные условия для быстрого размножения опасных микроорганизмов, — отметил специалист.
По словам врача, летом особенно высок риск столкнуться с пищевыми инфекциями — от обычного отравления до серьезных кишечных заболеваний. Все дело в том, что патогенные микробы используют еду как транспорт: попадают в организм и уже внутри вызывают рвоту, диарею и интоксикацию.
— В таких идеальных условиях примерно каждые полчаса микробная обсемененность продуктов удваивается: через час их будет уже в четыре раза больше, а через два часа — в 16 раз. И далее в геометрической прогрессии. Но при этом внешне продукты выглядят вполне свежими и доброкачественными, — заключил Лебедев.