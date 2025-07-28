В Иркутской области снизился спрос на товары и услуги

В Иркутской области в мае и июне 2025 года у жителей снизился спрос на потребление товаров и услуг. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Иркутского отделения Банка России, пропала активность на автомобильном рынке. Стали реже покупать одежду и обувь, бытовую технику и электронику, строительные материалы и товары для дома. Эксперты думают, что одна из причин таких показателей — замедление кредитования потребителей.