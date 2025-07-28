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В Иркутской области снизился спрос на товары и услуги

Жители стали реже покупать одежду, технику, товары для дома и машины.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области в мае и июне 2025 года у жителей снизился спрос на потребление товаров и услуг. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Иркутского отделения Банка России, пропала активность на автомобильном рынке. Стали реже покупать одежду и обувь, бытовую технику и электронику, строительные материалы и товары для дома. Эксперты думают, что одна из причин таких показателей — замедление кредитования потребителей.

— Почти все отели, турбазы и гостевые дома на Байкале на лето уже забронированы. Однако, в то же время, крупные отельеры региона говорят о снижении спроса на корпоративные выездные мероприятия, — пояснил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

Также пассивность потребителей замечена в сфере общепита. Это объясняется тем, что цены в Приангарье в июне месяце стали расти медленнее. После трех месяцев роста годовая инфляция замедлилась и теперь равна 9,6%.