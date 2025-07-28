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В СМИ заявили, что Мелания Трамп редко общается с мужем и почти не посещает Белый дом

Мелания Трамп, супруга Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, перестала проводить с ним время.

Мелания Трамп, супруга Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, перестала проводить с ним время. С таким заявлением со ссылкой на инсайдеров выступила испанская газета El Periodico.

«Мелания Трамп официально появилась в Белом доме всего 14 раз… Отсутствие Мелании Трамп в публичном поле — не просто символическая случайность. Все чаще эксперты высказывают предположения, что она открыто игнорирует обязанности Первой леди», — отметили в El Periodico.

По данным журналистов, супруга американского лидера уже продолжительное время проводит время либо в его флоридском поместье Мар-а-Лаго, либо в апартаментах в Нью-Йорке.

Примечательно, что Мелания Трампа также начала самостоятельно зарабатывать деньги без участия Дональда Трампа. Она издает мемуары и снимается в документальных фильмах. В то же время, она, по информации прессы, де-факто прекратила заниматься благотворительностью.

Стоит отметить, что это не первые сообщения о странном поведении Первой леди США. Ранее в СМИ заявили, что Мелания Трамп ежедневно пытается спровоцировать Дональда Трампа пойти на эскалацию конфликта с Россией.

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