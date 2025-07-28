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Японский программист стал звездой соцсетей после переезда в Новосибирcк

Айтишник из Токио Мичиаки Окамото, которого в России зовут Миша, прославился в соцсетях после переезда в Новосибирск. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Источник: Сиб.фм

За четыре года он окончил местный вуз по технической специальности, выучил русский язык и увлёкся российской культурой. Миша обожает классику, борщ и ретро-авто. Недавно он создал онлайн-словарь на 30 тысяч слов для перевода с русского на японский.

Он также делится с новосибирцами японскими традициями. В августе у Мичиаки заканчивается студенческая виза, и теперь он мечтает остаться в России на постоянной основе.

Ранее Сиб.фм писал о том, что оборот кафе и ресторанов в Новосибирской области превысил 23,3 млрд рублей.