Пьесы по Чехову и актерская работа с Пенелопой Круз: кто такой Жан-Поль Дюбуа

Пик театральной карьеры Дюбуа пришелся на 1970−1980 годы, когда он играл ведущие роли. В 1990-х он продолжил работать с новыми талантливыми режиссерами и актерами. В 1999 году он участвовал в создании оперы «Генрих V» Уильяма Шекспира, которая впервые была поставлена во Франции. В 2000-х годах он продолжил свою карьеру, работая с такими актерами, как Кароль Тибо и Фабрис Пьер.