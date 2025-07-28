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Очередь на подъезде к Крымскому мосту собрала свыше 400 автомобилей

Более 400 автомобилей, подъехавших к Крымскому мосту со стороны Тамани, находятся в очереди на досмотр.

Источник: Комсомольская правда

На подъезде к Крымскому мосту вновь скопилась очередь из транспортных средств. По данным на 04:00 28 июля, она собрала 424 автомобиля. Соответствующие сведения появились в Telegram-канале с оперативной информацией по обстановке на Крымском мосту.

Отмечается, что очередь образовалась со стороны Тамани. Как утверждается в материале, со стороны Керчи на подъезде к мосту очереди на досмотр нет.

В сообщении также указано примерное время ожидания. Оно составит порядка двух часов. В 03:00 очередь составляла 230 автомобилей.

Волонтеры тем временем продолжают раздавать воду автомобилистам, ожидающим проезда на мост. Пункты работают и в выходные — таково поручение руководства республики. Раздача питьевой воды начинается с конца очереди. Автомобилистам раздают бутылки по 1 и 0,5 литра.