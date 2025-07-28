Очередь на подъезде к Крымскому мосту собрала свыше 400 автомобилей

На подъезде к Крымскому мосту вновь скопилась очередь из транспортных средств. По данным на 04:00 28 июля, она собрала 424 автомобиля. Соответствующие сведения появились в Telegram-канале с оперативной информацией по обстановке на Крымском мосту.
Отмечается, что очередь образовалась со стороны Тамани. Как утверждается в материале, со стороны Керчи на подъезде к мосту очереди на досмотр нет.
В сообщении также указано примерное время ожидания. Оно составит порядка двух часов. В 03:00 очередь составляла 230 автомобилей.
Волонтеры тем временем продолжают раздавать воду автомобилистам, ожидающим проезда на мост. Пункты работают и в выходные — таково поручение руководства республики. Раздача питьевой воды начинается с конца очереди. Автомобилистам раздают бутылки по 1 и 0,5 литра.