Sсеneweb: скончался французский актёр Жан-Поль Дюбуа

В рамках Осеннего фестиваля, который проходил в 1980 году, Дюбуа сыграл в опере «Визит в Театр де ла Темпет». В 1994 году он исполнил роль в пьесе Максима Горького «Дачники» в постановке Луиса Паскуаля.