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Sсеneweb: скончался французский актёр Жан-Поль Дюбуа

Дюбуа работал с театральными режиссёрами Жаном-Луи Барро, Филиппом Адрианом и Дидье Безаче.

Источник: Аргументы и факты

Умер французский театральный актёр Жан-Поль Дюбуа, сообщил новостной портал Sсеneweb.

«Он оставил свой след в театре, исполнив главные роли под руководством (режиссёров — прим. ред.) Жана-Луи Барро, Филиппа Адриана и Дидье Безаче», — отметили журналисты.

Причины смерти актёра в публикации не раскрываются.

В рамках Осеннего фестиваля, который проходил в 1980 году, Дюбуа сыграл в опере «Визит в Театр де ла Темпет». В 1994 году он исполнил роль в пьесе Максима Горького «Дачники» в постановке Луиса Паскуаля.

В 1999 году Дюбуа участвовал в работе над оперой «Генрих V», впервые поставленной во Франции в Почётном дворе Папского дворца в Авиньоне.