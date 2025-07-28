Sсеneweb: скончался французский актёр Жан-Поль Дюбуа

Умер французский театральный актёр Жан-Поль Дюбуа, сообщил новостной портал Sсеneweb.
«Он оставил свой след в театре, исполнив главные роли под руководством (режиссёров — прим. ред.) Жана-Луи Барро, Филиппа Адриана и Дидье Безаче», — отметили журналисты.
Причины смерти актёра в публикации не раскрываются.
В рамках Осеннего фестиваля, который проходил в 1980 году, Дюбуа сыграл в опере «Визит в Театр де ла Темпет». В 1994 году он исполнил роль в пьесе Максима Горького «Дачники» в постановке Луиса Паскуаля.
В 1999 году Дюбуа участвовал в работе над оперой «Генрих V», впервые поставленной во Франции в Почётном дворе Папского дворца в Авиньоне.