Российский военный заплатит 2,5 млн рублей за похвалу украинской армии

Суд установил, что Сефербег Г., занимая должность начальника смены взвода военной войсковой комендатуры, в разговорах с сослуживцами в сентябре 2022 года распространял заведомо ложную информацию о ходе специальной военной операции (СВО), в частности, преувеличивал успехи ВСУ в ДНР.
«Желая напугать подчинённый ему личный состав из числа караула, он решил ввести его в заблуждение относительно выполнения задач СВО», — говорится в материалах суда.
Фигурант был признан виновным в публичном распространении заведомо ложных сведений об использовании Вооружённых сил России, совершённом с использованием служебного положения. Прапорщику назначили наказание в виде пяти с половиной лет колонии общего режима с лишением воинского звания и права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в госорганах и органах местного самоуправления в течение трёх лет.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области суд оштрафовал 35-летнюю местную жительницу на 45 тысяч рублей за оскорбительные высказывания в адрес участников СВО. Поводом стало видео, на котором девушка за рулём высказала пожелание смерти участникам специальной военной операции и заявила о намерении отметить их гибель распитием вина. Суд признал её виновной в дискредитации Вооружённых Сил РФ.