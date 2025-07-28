Российский военный заплатит 2,5 млн рублей за похвалу украинской армии

Фигурант был признан виновным в публичном распространении заведомо ложных сведений об использовании Вооружённых сил России, совершённом с использованием служебного положения. Прапорщику назначили наказание в виде пяти с половиной лет колонии общего режима с лишением воинского звания и права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в госорганах и органах местного самоуправления в течение трёх лет.