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В Госдуме рассказали о повышении зарплат части россиян

В России произойдет повышение зарплат для части госслужащих. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Повышение затронет сотрудников Росгвардии, ФСИН, ФССП, ФПС, МВД и военнослужащих, рассказали в Госдуме.

В России произойдет повышение зарплат для части госслужащих. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

«С 1 октября 2025 года в России произойдет новое повышение заработной платы для ряда категорий государственных служащих», — заявил Говырин. Его слова передает РИА Новости. В данное число будут входить сотрудники Росгвардии, ФСИН, ФССП, ФПС и МВД, а также военнослужащие.

По информации, повышение зарплаты произойдет из-за проекта поправок к правительственному постановлению, согласно которому предлагается повысить установленный ранее коэффициент индексации с 4,5% до 7,6% в ответ на увеличение уровня инфляции. Заработные платы будут пересчитаны с октября, но поступят только в ноябре.

Также сообщали, что в августе работающие пенсионеры получат прибавку. Минимальная надбавка составит 145 рублей 69 копеек, максимальная — 437 рублей. Об этом сообщил телеканал «Царьград».