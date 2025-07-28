В Госдуме рассказали о повышении зарплат части россиян

По информации, повышение зарплаты произойдет из-за проекта поправок к правительственному постановлению, согласно которому предлагается повысить установленный ранее коэффициент индексации с 4,5% до 7,6% в ответ на увеличение уровня инфляции. Заработные платы будут пересчитаны с октября, но поступят только в ноябре.