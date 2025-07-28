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В Иркутске появятся 23 камеры фиксации нарушений ПДД

Они начнут работать в декабре этого года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на дорогах установят 23 камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Они начнут работать в декабре этого года. Подрядчик для установления технических средств уже найден. Об этом КП-Иркутск стало известно с сайта Госзакупок.

— Начальную стоимость работ и оборудования оценили в 237,15 миллиона рублей. Но процедуру заключения контракта пока приостановили из-за жалобы, ее должны рассмотреть в ближайшее время, — уточняется в документах.

Новые камеры установят на пешеходных переходах:

— ул. Чкалова — ул. Ленина;

— ул. Октябрьской Революции — ул. Фридриха Энгельса.

— ул. Рабочего Штаба, 9;

— ул. Тимирязева, 55Ф;

— ул. Петрова, 62;

— ул. Станиславского, 2;

— ул. Партизанская, 109;

— Байкальское кольцо (съезд на плотину ГЭС, улицу Ширямова и выезд с плотины);

— ул. Ширямова — ул. Можайского;

— ул. Лермонтова, 128; ул. Сергеева, стр. 3/1;

— улица Советская, 10.

Еще несколько фото- и видеоустройств будут работать на перекрестках:

— ул. Байкальская и ул. 30-й Дивизии;

— ул. Партизанская и ул. Пискунова;

— ул. Сибирских Партизан и ул. Муравьева;

— ул. Лермонтова и ул. Чернышевского;

— ул. Седова и ул. 4-я Советская;

— ул. Карла Маркса и ул. Декабрьских Событий;

— ул. Седова и 7-я Советская (выезд от здания «Меха Сибири»);

— ул. Байкальская и ул. Дыбовского;

— ул. Вампилова — объездная дорога Университетский — Первомайский.