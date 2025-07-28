В Иркутске появятся 23 камеры фиксации нарушений ПДД

В Иркутске на дорогах установят 23 камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Они начнут работать в декабре этого года. Подрядчик для установления технических средств уже найден. Об этом КП-Иркутск стало известно с сайта Госзакупок.
— Начальную стоимость работ и оборудования оценили в 237,15 миллиона рублей. Но процедуру заключения контракта пока приостановили из-за жалобы, ее должны рассмотреть в ближайшее время, — уточняется в документах.
Новые камеры установят на пешеходных переходах:
— ул. Чкалова — ул. Ленина;
— ул. Октябрьской Революции — ул. Фридриха Энгельса.
— ул. Рабочего Штаба, 9;
— ул. Тимирязева, 55Ф;
— ул. Петрова, 62;
— ул. Станиславского, 2;
— ул. Партизанская, 109;
— Байкальское кольцо (съезд на плотину ГЭС, улицу Ширямова и выезд с плотины);
— ул. Ширямова — ул. Можайского;
— ул. Лермонтова, 128; ул. Сергеева, стр. 3/1;
— улица Советская, 10.
Еще несколько фото- и видеоустройств будут работать на перекрестках:
— ул. Байкальская и ул. 30-й Дивизии;
— ул. Партизанская и ул. Пискунова;
— ул. Сибирских Партизан и ул. Муравьева;
— ул. Лермонтова и ул. Чернышевского;
— ул. Седова и ул. 4-я Советская;
— ул. Карла Маркса и ул. Декабрьских Событий;
— ул. Седова и 7-я Советская (выезд от здания «Меха Сибири»);
— ул. Байкальская и ул. Дыбовского;
— ул. Вампилова — объездная дорога Университетский — Первомайский.