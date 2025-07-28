Омское мороженое завоевывает Узбекистан

Производители мороженого значительно увеличили поставки из Омска за рубеж. С начала 2025 года экспорт холодного лакомства превысил 450 тонн, что на 8% больше показателей аналогичного периода 2024-го. Об этом сообщил минсельхоз.
Основным покупателем традиционно остается Казахстан, куда отправили 90% всего экспортного мороженого из региона. В текущем году новым направлением поставок стала Республика Узбекистан. Всего омское мороженое сейчас поставляют в шесть стран мира.
Ранее мы писали, что местная художница изготавливает керамические цветы.