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Омское мороженое завоевывает Узбекистан

Регион наращивает экспорт сладкой продукции в страны СНГ.

Источник: Комсомольская правда

Производители мороженого значительно увеличили поставки из Омска за рубеж. С начала 2025 года экспорт холодного лакомства превысил 450 тонн, что на 8% больше показателей аналогичного периода 2024-го. Об этом сообщил минсельхоз.

Основным покупателем традиционно остается Казахстан, куда отправили 90% всего экспортного мороженого из региона. В текущем году новым направлением поставок стала Республика Узбекистан. Всего омское мороженое сейчас поставляют в шесть стран мира.

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