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Омича-электрика отдают под суд за действия на борту судна на Севере

Омского электрика призывают к ответу за частичную глухоту оппонента после конфликта на судне.

Источник: Freepik

По сведениям Управления на транспорте МВД России по Уральскому Федеральному округу, распространенным в минувший четверг, 27 июля 2025 года, один из мировых судей Ханты-Мансийска готовится рассмотреть дело в отношении 27-летнего омича, которому вменяют «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Судя по представленной информации, гражданин может понести ответственность за конфликтную ситуацию, якобы имевшую место на судне, пришвартовавшемся в затоне Иртыша в границах Ханты-Мансийска.

По данным правоохранительных органов, омич работал электриком на техническом судне и якобы напал на 20-летнего практиканта, пришедшего получать навыки моториста-рулевого.

"Стражи порядка выяснили, что старший товарищ нанес несколько ударов практиканту за то, что тот помешал ему пройти в узком палубном коридоре.

Один из таких ударов пришелся в область уха. Через несколько дней молодой человек вынужден был обратиться за медицинской помощью в больницу, где ему диагностировали травмирование барабанной перепонки с частичной потерей слуха", — раскрываются некоторые детали дела в официальной публикации.

Судя по квалификации дела, вред здоровью молодого человека специалистами оценивается как средней тяжести.

Позиция обвиняемого в официальной публикации не приводится.

В мае 2025 года правоохранительными органами Ханты-Мансийского АО сообщалось о задержании 39-летнего омича на участке трассы Тюмень — Ханты-Мансийск под Нефтеюганском. Водителю большегруза предъявили «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков» из-за предполагаемой незаконной перевозки опасного груза по территории региона.