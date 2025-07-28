Омича-электрика отдают под суд за действия на борту судна на Севере

По сведениям Управления на транспорте МВД России по Уральскому Федеральному округу, распространенным в минувший четверг, 27 июля 2025 года, один из мировых судей Ханты-Мансийска готовится рассмотреть дело в отношении 27-летнего омича, которому вменяют «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Судя по представленной информации, гражданин может понести ответственность за конфликтную ситуацию, якобы имевшую место на судне, пришвартовавшемся в затоне Иртыша в границах Ханты-Мансийска.