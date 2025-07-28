Омича-электрика отдают под суд за действия на борту судна на Севере

По сведениям Управления на транспорте МВД России по Уральскому Федеральному округу, распространенным в минувший четверг, 27 июля 2025 года, один из мировых судей Ханты-Мансийска готовится рассмотреть дело в отношении 27-летнего омича, которому вменяют «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Судя по представленной информации, гражданин может понести ответственность за конфликтную ситуацию, якобы имевшую место на судне, пришвартовавшемся в затоне Иртыша в границах Ханты-Мансийска.
По данным правоохранительных органов, омич работал электриком на техническом судне и якобы напал на 20-летнего практиканта, пришедшего получать навыки моториста-рулевого.
"Стражи порядка выяснили, что старший товарищ нанес несколько ударов практиканту за то, что тот помешал ему пройти в узком палубном коридоре.
Один из таких ударов пришелся в область уха. Через несколько дней молодой человек вынужден был обратиться за медицинской помощью в больницу, где ему диагностировали травмирование барабанной перепонки с частичной потерей слуха", — раскрываются некоторые детали дела в официальной публикации.
Судя по квалификации дела, вред здоровью молодого человека специалистами оценивается как средней тяжести.
Позиция обвиняемого в официальной публикации не приводится.
В мае 2025 года правоохранительными органами Ханты-Мансийского АО сообщалось о задержании 39-летнего омича на участке трассы Тюмень — Ханты-Мансийск под Нефтеюганском. Водителю большегруза предъявили «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков» из-за предполагаемой незаконной перевозки опасного груза по территории региона.