В Госдуме рассказали, чьи зарплаты станут больше с 1 октября

Как KP.RU писал ранее, Соцфонд России с 1 августа 2025 года автоматически пересчитает страховые пенсии работающим пенсионерам. Как сообщили в пресс-службе ведомства, прибавку получат те, кто официально трудился в 2024 году и за кого работодатели платили страховые взносы.