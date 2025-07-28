В Госдуме рассказали, чьи зарплаты станут больше с 1 октября

С 1 октября в России повысятся зарплаты для ряда категорий госслужащих на 7,6% в связи с ростом инфляции. Об этом РИА Новостям заявил депутат ГД Алексей Говырин.
«Основанием стал проект поправок к правительственному постановлению, предусматривающий увеличение ранее заявленного коэффициента индексации с 4,5% до 7,6% в связи с ростом инфляции», — сказал парламентарий.
«Что касается коммерческого сектора, постановление правительства не накладывает на бизнес прямых обязательств индексировать выплаты. Однако норма статьи 134 Трудового кодекса сохраняет требование регулярного пересмотра заработной платы в целях защиты от инфляции», — отметил спикер.
Осенняя индексация будет обеспечена только бюджетной сфере на федеральном уровне. А вот решение по остальным категориям работников останется в компетенции региональных властей и конкретных организаций.
Как KP.RU писал ранее, Соцфонд России с 1 августа 2025 года автоматически пересчитает страховые пенсии работающим пенсионерам. Как сообщили в пресс-службе ведомства, прибавку получат те, кто официально трудился в 2024 году и за кого работодатели платили страховые взносы.