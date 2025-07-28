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Десять детей утонули в этом году в Приморье

С начала года в Приморском крае зафиксировано уже 62 трагедии на воде, в том числе погибли 10 детей, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали в правительстве Приморья, за минувшую неделю в местах отдыха и купания было проведено 576 рейдов, из них 543 в запрещенных для купания зонах. Работают 49 мобильных спасательных постов, привлечены 445 сотрудников и 53 административные комиссии. Родителям, которые оставляли детей у воды без присмотра, выписано 24 протокола.

Активно подключаются добровольцы. По данным министерства по делам ГО и ЧС, 76 мониторинговых групп провели 437 рейдов, выявив 130 детей, купавшихся без взрослых или спасательных средств. Кроме того, добровольные пожарные формирования совершили 105 выездов, напоминая людям правила поведения у воды.

Трагические случаи с детьми зарегистрированы в разных уголках Приморья — от Михайловского и Октябрьского округов до Владивостока, Находки и Дальнереченска. В большинстве случаев причина гибели — пренебрежение элементарными мерами безопасности.

Специалисты подчеркивают, что даже оборудованные пляжи не гарантируют полной безопасности. В крае официально проверены только 26 пляжей, остальные места отдыха часто остаются без контроля.

В правительстве напомнили основные правила купания: не заплывать далеко от берега; не купаться в одиночку и в плохую погоду; не оставлять детей без присмотра даже на минуту; не употреблять алкоголь у воды; не купаться при проблемах с сердцем в холодной воде.