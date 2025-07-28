Десять детей утонули в этом году в Приморье

В правительстве напомнили основные правила купания: не заплывать далеко от берега; не купаться в одиночку и в плохую погоду; не оставлять детей без присмотра даже на минуту; не употреблять алкоголь у воды; не купаться при проблемах с сердцем в холодной воде.