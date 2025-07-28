Губерниев заявил, что допущенные к ОИ-26 атлеты РФ должны поехать на турнир

Российские спортсмены, которые получат допуск к участию в зимних Олимпийских играх, обязательно должны поехать на состязания. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил телекомментатор и журналист Дмитрий Губерниев.
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что организация рассматривает возможность допуска российских и белорусских спортсменов к участию в ОИ-2026 по сценарию летних Игр в Париже.
«Допуски российских спортсменов к зимним олимпийским играм будут, но единичные. В любом случае, те, кто их получит, должны ехать на турнир и выступать, доказывать, на что способны. Что, собственно, сейчас и делает наша сборная в Сингапуре на чемпионате мира по водным видам спорта… Обязательно нужно ехать выступать, если есть возможность», — сказал Губерниев.
Зимние Олимпийские игры 2026 года запланированы на период с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.
Напомним, в феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить атлетов из РФ и Белоруссии. В конце 2023 года организация разрешила выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже при условии соблюдения ряда критериев и прохождения отбора.