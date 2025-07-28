Губерниев заявил, что допущенные к ОИ-26 атлеты РФ должны поехать на турнир

«Допуски российских спортсменов к зимним олимпийским играм будут, но единичные. В любом случае, те, кто их получит, должны ехать на турнир и выступать, доказывать, на что способны. Что, собственно, сейчас и делает наша сборная в Сингапуре на чемпионате мира по водным видам спорта… Обязательно нужно ехать выступать, если есть возможность», — сказал Губерниев.