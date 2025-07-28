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Штормовую погоду обещают синоптики в Челябинской области 28 июля

Штормовую погоду обещают синоптики в Челябинской области 28 июля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 758 мм рт. ст. +27°
Источник: Агентство «Москва»

Днем в понедельник будет облачно, повсеместно ожидаются дожди, местами — сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, град, кое-где — крупный. Ветер северной четверти, его скорость 5−10 м/с, локально порывы до 17 м/с, при грозах шквалистое усиление до 25 м/с.

Температура воздуха после обеда плюс 18−23, в горах — до 15 градусов.

Непосредственно в Челябинске сегодня дождь, местами — сильные, отдельные порывы до 14 м/с, плюс 18−20 после полудня.

В начале рабочей недели будет облачно и дождливо, плюс 16−21. Затем тучи начнут редеть, осадки приобретут кратковременный характер, во второй половине семидневки до 26 градусов.

«Циклон, создающий ненастную погоду над Уралом, зажат между двумя антициклонами, изолировавшими его и препятствующими движению: один антициклон — на севере ЕТ России, другой — на севере Красноярского края. Только разрушение одного из этих блоков даст возможность циклону покинуть наш регион. Согласно прогнозу численных моделей, случится это к началу августа: циклон, теряя энергию, уйдет на восток, а Урал попадет под влияние периферии северо-западного антициклона. Ослабление осадков предполагается уже 30—31 июля, с приходом августа погода заметно улучшится», — говорят в Уральском ЦГМС.