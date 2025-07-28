Штормовую погоду обещают синоптики в Челябинской области 28 июля

«Циклон, создающий ненастную погоду над Уралом, зажат между двумя антициклонами, изолировавшими его и препятствующими движению: один антициклон — на севере ЕТ России, другой — на севере Красноярского края. Только разрушение одного из этих блоков даст возможность циклону покинуть наш регион. Согласно прогнозу численных моделей, случится это к началу августа: циклон, теряя энергию, уйдет на восток, а Урал попадет под влияние периферии северо-западного антициклона. Ослабление осадков предполагается уже 30—31 июля , с приходом августа погода заметно улучшится», — говорят в Уральском ЦГМС.