Штормовую погоду обещают синоптики в Челябинской области 28 июля

Днем в понедельник будет облачно, повсеместно ожидаются дожди, местами — сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, град, кое-где — крупный. Ветер северной четверти, его скорость 5−10 м/с, локально порывы до 17 м/с, при грозах шквалистое усиление до 25 м/с.
Температура воздуха после обеда плюс 18−23, в горах — до 15 градусов.
Непосредственно в Челябинске сегодня дождь, местами — сильные, отдельные порывы до 14 м/с, плюс 18−20 после полудня.
В начале рабочей недели будет облачно и дождливо, плюс 16−21. Затем тучи начнут редеть, осадки приобретут кратковременный характер, во второй половине семидневки до 26 градусов.
«Циклон, создающий ненастную погоду над Уралом, зажат между двумя антициклонами, изолировавшими его и препятствующими движению: один антициклон — на севере ЕТ России, другой — на севере Красноярского края. Только разрушение одного из этих блоков даст возможность циклону покинуть наш регион. Согласно прогнозу численных моделей, случится это к началу августа: циклон, теряя энергию, уйдет на восток, а Урал попадет под влияние периферии северо-западного антициклона. Ослабление осадков предполагается уже