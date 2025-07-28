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Свадьба в красивую дату: в Новосибирске начали принимать заявления на 25 ноября

Количество желающих зарегистрировать брак в символичную дату в этом году увеличилось.

Источник: Freepik

Отдел ЗАГС Октябрьского района Новосибирска совместно с городским Дворцом бракосочетания объявили о начале приёма заявлений на проведение торжественной церемонии регистрации брака 25 ноября 2025 года.

Как сообщается на официальной странице управления ЗАГС Новосибирской области во «ВКонтакте», дата 25.11.25 вызывает повышенный интерес у пар. Количество желающих зарегистрировать брак в символичную дату в этом году увеличилось.

В связи с ограниченным количеством мест, будущим молодожёнам рекомендуется не затягивать с подачей заявления, чтобы гарантированно провести свадьбу в желаемую дату.