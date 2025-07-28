Свадьба в красивую дату: в Новосибирске начали принимать заявления на 25 ноября

Отдел ЗАГС Октябрьского района Новосибирска совместно с городским Дворцом бракосочетания объявили о начале приёма заявлений на проведение торжественной церемонии регистрации брака 25 ноября 2025 года.
Как сообщается на официальной странице управления ЗАГС Новосибирской области во «ВКонтакте», дата 25.11.25 вызывает повышенный интерес у пар. Количество желающих зарегистрировать брак в символичную дату в этом году увеличилось.
В связи с ограниченным количеством мест, будущим молодожёнам рекомендуется не затягивать с подачей заявления, чтобы гарантированно провести свадьбу в желаемую дату.