Пропавшего в Новосибирске подростка нашли дрейфующим на доске в районе Матвеевки

На водоемах Новосибирска накануне, 27 июля, случилось пять происшествий, в которых потребовалась помощь спасателей. Одним из них стала пропажа 17-летнего подростка, который уплыл по Оби на доске и исчез из виду. Его нашли дрейфующим по фарватеру реки в районе Матвеевки. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Служба аварийно-спасательных работ».
Парня подняли на борт катера спасателей и доставили к родителям, которые сообщили о пропаже сына, добавили в пресс-службе.
На Новосибирском водохранилище спасатели нашли двух мужчин, которые также дрейфовали в воде. Их подняли на борт и доставили на берег.
Также спасатели вмешались в драку на берегу. Они оказали помощь мужчине, которого избили, и вызвали скорую помощь.
Еще помощь спасателей потребовалась трем женщинам, которые дрейфовали на сап-досках далеко от берега. Одна из них упала в воду. На ней не было спасательного жилета. Женщина более двух часов не могла подняться обратно на доску и выбилась из сил. Ее вместе с другими дрейфующими спасатели доставили на берег.
Кроме того, помощь потребовалась мужчине с ребенком на карьере Юго-Западный. Взрослый опрокинул сап, когда пытался встать. В итоге доска накрыла мальчика.