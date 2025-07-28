Пропавшего в Новосибирске подростка нашли дрейфующим на доске в районе Матвеевки

Еще помощь спасателей потребовалась трем женщинам, которые дрейфовали на сап-досках далеко от берега. Одна из них упала в воду. На ней не было спасательного жилета. Женщина более двух часов не могла подняться обратно на доску и выбилась из сил. Ее вместе с другими дрейфующими спасатели доставили на берег.