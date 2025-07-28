Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавшего в Новосибирске подростка нашли дрейфующим на доске в районе Матвеевки

Всего на водоемах города за сутки случилось пять происшествий.

Источник: Комсомольская правда

На водоемах Новосибирска накануне, 27 июля, случилось пять происшествий, в которых потребовалась помощь спасателей. Одним из них стала пропажа 17-летнего подростка, который уплыл по Оби на доске и исчез из виду. Его нашли дрейфующим по фарватеру реки в районе Матвеевки. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Служба аварийно-спасательных работ».

Парня подняли на борт катера спасателей и доставили к родителям, которые сообщили о пропаже сына, добавили в пресс-службе.

На Новосибирском водохранилище спасатели нашли двух мужчин, которые также дрейфовали в воде. Их подняли на борт и доставили на берег.

Также спасатели вмешались в драку на берегу. Они оказали помощь мужчине, которого избили, и вызвали скорую помощь.

Еще помощь спасателей потребовалась трем женщинам, которые дрейфовали на сап-досках далеко от берега. Одна из них упала в воду. На ней не было спасательного жилета. Женщина более двух часов не могла подняться обратно на доску и выбилась из сил. Ее вместе с другими дрейфующими спасатели доставили на берег.

Кроме того, помощь потребовалась мужчине с ребенком на карьере Юго-Западный. Взрослый опрокинул сап, когда пытался встать. В итоге доска накрыла мальчика.