Работники тяжелых производств, медработники и педагоги: вот кто может выйти на пенсию раньше срока

«На особо тяжелых и вредных производствах женщины могут прекратить работу в 45 лет при наличии 15 лет стажа, а мужчины — в 50 лет и с 20 годам стажа. Мужчинам нужно отработать это 15 лет на севере или 20 — на приравненных к нему территориях и не меньше 25 лет общего стажа. Для женщин требования по территориальному стажу те же, но общего должно быть от 20 лет», — подчеркнула она.