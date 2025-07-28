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Работники тяжелых производств, медработники и педагоги: вот кто может выйти на пенсию раньше срока

Депутат Стенякина рассказала, кто имеет право на досрочную пенсию в РФ.

Источник: Комсомольская правда

В РФ работники тяжелых и особо тяжелых производств, матери, накопившие 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов, граждане, работающие на Крайнем Севере, медработники, педагоги и россияне, которые выступают в театрах, могут выйти на пенсию намного раньше. Об этом РИА Новостям рассказала член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.

«На особо тяжелых и вредных производствах женщины могут прекратить работу в 45 лет при наличии 15 лет стажа, а мужчины — в 50 лет и с 20 годам стажа. Мужчинам нужно отработать это 15 лет на севере или 20 — на приравненных к нему территориях и не меньше 25 лет общего стажа. Для женщин требования по территориальному стажу те же, но общего должно быть от 20 лет», — подчеркнула она.

По словам политика, выйти на пенсию раньше срока также могут граждане с инвалидностью, в том числе получившие ее в результате военной травмы. Так, на досрочную пенсию могут отправиться мужчины в 55 лет и женщины в 50 с условием накопления страхового стажа в 25 и 20 лет соответственно.

Как KP.RU писал ранее, с 1 октября в России повысятся зарплаты для ряда категорий госслужащих на 7,6% в связи с ростом инфляции. Оно коснется сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС, таможни, фельдъегерской связи, а также военнослужащих (и контрактников, и призывников).