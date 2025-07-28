Под Новосибирском дорогу у аэродрома Мочище перекроют в выходные

В предстоящие выходные, 2 и 3 августа, на дороге у аэродрома Мочище и на подъездах к нему будет полностью прекращено движение транспорта. Связано это с тем, что там пройдет авиационный фестиваль «ВИВА АВИА!». Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ НСО ЦОДД.
Ограничения будут действовать 2 августа с 8:00 до 23:00 и 3 августа с 6:00 до 16:00. Для местных жителей сделано исключение — достаточно предъявить паспорт с регистрацией, и тогда они смогут проехать. Для остальных посетителей будет организован подвоз на автобусах и электричках. Транзитным транспортным средствам рекомендуется использовать Северный объезд.
Также 2 и 3 августа запретят стоянку вдоль дороги у аэродрома и на дорогах станции Мочище. На этих участках установят соответствующие знаки, а мобильные комплексы фото- и видеофиксации будут фиксировать нарушения правил остановки и стоянки.