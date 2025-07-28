Под Новосибирском дорогу у аэродрома Мочище перекроют в выходные

В предстоящие выходные, 2 и 3 августа, на дороге у аэродрома Мочище и на подъездах к нему будет полностью прекращено движение транспорта. Связано это с тем, что там пройдет авиационный фестиваль «ВИВА АВИА!». Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ НСО ЦОДД.