Создатели «Южного парка» принесли Трампу шутливые извинения за микропенис

В одном из эпизодов Трамп оказался в постели с дьяволом, а также и шёл по пустыне без одежды. В сюжете содержались намёки на размер половых органов президента США. В Белом доме раскритиковали это шоу и назвали его «неактуальным». Заместитель пресс-секретаря Тейлор Роджерс заявила, что «Южный парк» не интересует никого уже 20 лет. Она добавила, что сериал «выдаёт банальные идеи», пытаясь привлечь внимание.