Создатели «Южного парка» принесли Трампу шутливые извинения за микропенис

В одном из эпизодов Трамп оказался в постели с дьяволом, а также и шёл по пустыне без одежды. В сюжете содержались намёки на размер половых органов президента США. В Белом доме раскритиковали это шоу и назвали его «неактуальным». Заместитель пресс-секретаря Тейлор Роджерс заявила, что «Южный парк» не интересует никого уже 20 лет. Она добавила, что сериал «выдаёт банальные идеи», пытаясь привлечь внимание.
«Мы страшно извиняемся», — сказал Паркер во время выступления на Comic-Con в Сан-Диего. Перед этим он долго делал комично-невозмутимый взгляд.
Паркер и Стоун отметили, что они много обсуждали этот момент с продюсерами, но не стали цензурировать сцену.
Как сообщал Life.ru, необычное изображение Трампа с реальной головой на анимированном теле появилось в 27-м сезоне «Южного парка». Создатели также затронули скандал, связанный с делом педофила Джеффри Эпштейна.