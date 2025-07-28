Роспотребнадзор призвал новосибирцев прививаться от менингококка

Известно, что заболевание передаётся воздушно-капельным и контактным путём, особенно опасно для детей младше пяти лет — у них заболеваемость в 25 раз выше, чем у взрослых.
Прививки делают по нацкалендарю и региональным программам, особенно детям перед посещением детсадов и людям из групп риска при вспышках. Детям от 9 месяцев до 2 лет требуется две дозы с интервалом не менее трёх месяцев, детям старше 2 лет и взрослым — одна.
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