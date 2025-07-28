Роспотребнадзор призвал новосибирцев прививаться от менингококка

Прививки делают по нацкалендарю и региональным программам, особенно детям перед посещением детсадов и людям из групп риска при вспышках. Детям от 9 месяцев до 2 лет требуется две дозы с интервалом не менее трёх месяцев, детям старше 2 лет и взрослым — одна.