Al Arabiya: Израиль пообещал не бить по пунктам распределения помощи в Газе

Напомним, 26 июля Al Jazeera проинформировала, что в результате удара Израиля по мирным жителям, ожидавшим гумпомощь около контрольно-пропускного пункта «Зикким» на севере Газы, погибли не менее 20 человек и ещё более 100 пострадали.