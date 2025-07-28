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Al Arabiya: Израиль пообещал не бить по пунктам распределения помощи в Газе

Источники сообщают, что Египет и Катар работают над открытием четырёх гуманитарных коридоров в Газе.

Источник: Аргументы и факты

Израиль пообещал не наносить удары по пунктам распределения гуманитарной помощи в секторе Газа, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники.

Ранее израильская армия объявила о введении ежедневной «тактической паузы в военных действиях», которая будет в некоторых районах палестинского анклава с 10:00 до 20:00 (совпадает с московским временем).

«Между посредниками и Израилем было достигнуто соглашение о том, что пункты распределения гуманитарной помощи не будут подвергаться атакам», — рассказали журналистам источники.

Собеседники телеканала уточнили, что Египет и Катар работают над открытием четырёх гуманитарных коридоров для мирного населения Газы. Кроме того, сейчас обсуждается возможность продления на несколько дней пауз в боевых действиях.

Напомним, 26 июля Al Jazeera проинформировала, что в результате удара Израиля по мирным жителям, ожидавшим гумпомощь около контрольно-пропускного пункта «Зикким» на севере Газы, погибли не менее 20 человек и ещё более 100 пострадали.