Готовы платить втридорога: во Владивостоке не спадает спрос на кондиционеры

Более лояльны к выбору техники частные компании и мастера, рекламирующие свои услуги на популярных онлайн-площадках. Часто они продвигают услуги именно по установке оборудования, а если устанавливать нечего — то мастера могут помочь с выбором и заказом нужного кондиционера. Здесь цена за установку начинается от 10 тысяч рублей (можно в кредит), но подождать тоже придётся. Аномальная жара прибавила заказов. Если раньше мастера готовы были работать по заявкам даже день в день, то теперь ставят клиентов в многодневные очереди, рассказал частный мастер с сайта объявлений.