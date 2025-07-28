Готовы платить втридорога: во Владивостоке не спадает спрос на кондиционеры

Из-за продолжающейся духоты во Владивостоке всё ещё не падает спрос на установку кондиционеров. Клиенты встают в очередь и готовы платить больше обычного, чтобы охладить свои помещения как можно скорее. Корр. ИА PrimaMedia пообщался с мастером по установке кондиционеров по поводу цен и времени ожидания.
Кондиционерами во Владивостоке торгуют как профильные магазины, так и частные мастера. Цены на такого рода технику начинаются от 15 тысяч рублей и практически не имеют верхней границы. Цена кондиционера зависит от его мощности, количества фильтров по очистке воздуха и дополнительных функций.
Стоимость установки тоже варьируется. В профильных магазинах зачастую работают свои мастера, которые берут от 12 тысяч рублей за услугу. Корр. ИА PrimaMedia обратился в несколько магазинов, и они предложили установить кондиционер через 6−9 дней после оформления заявки. При этом мастера, конечно, ставят только те кондиционеры, которые куплены в их магазинах.
Более лояльны к выбору техники частные компании и мастера, рекламирующие свои услуги на популярных онлайн-площадках. Часто они продвигают услуги именно по установке оборудования, а если устанавливать нечего — то мастера могут помочь с выбором и заказом нужного кондиционера. Здесь цена за установку начинается от 10 тысяч рублей (можно в кредит), но подождать тоже придётся. Аномальная жара прибавила заказов. Если раньше мастера готовы были работать по заявкам даже день в день, то теперь ставят клиентов в многодневные очереди, рассказал частный мастер с сайта объявлений.
Люди хотят в день обращения сразу осуществить монтаж. Готовы платить чуть ли не втридорога, лишь бы кондиционер им установили сегодня. Но это невозможно из-за разгара сезона, — отметил он.
Помимо консультаций в выборе кондиционера, мастера также занимаются обслуживанием техники. Они готовы отремонтировать, заправить и почистить.
Ранее ИА PrimaMedia писало, что, по данным Примгидромета, 24 июля в городе был установлен новый температурный рекорд — +32,6 °C.