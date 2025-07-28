Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 июля

Львы почувствуют себя в центре внимания, но вместе с этим придет и ответственность. На работе может случиться конфликт с руководством — стоит проявить дипломатию. Деньги придут из неожиданного источника, но их следует тратить разумно. Личная жизнь подарит яркие моменты, если не давить на партнера.