Яркие принты, шорты и кроссовки: Лисовец назвал главные табу офисной моды летом

Стилист отметил, что чрезмерная сексуальность, такая как открытые майки без рукавов, неуместна в офисной обстановке. В сильную жару допустимо надеть майку без рукавов, но её стоит дополнить лёгким пиджаком без подкладки, который к тому же защитит от ветра и кондиционированного воздуха. Стилист также уточнил, что шорты должны быть длиной до колена и сочетаться с классической обувью, чтобы сохранить солидный вид даже в жару. Джинсы не должны быть слишком светлыми — они могут выглядеть слишком повседневно и не очень солидно. Лучше выбирать тёмные или классические модели без потёртостей и ярких украшений. В заключение стилист напомнил о важности соблюдения баланса между комфортом и деловым стилем.