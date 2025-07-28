Яркие принты, шорты и кроссовки: Лисовец назвал главные табу офисной моды летом

Для офиса не совсем подходит спортивная обувь, особенно светлых оттенков и ярких цветных моделей. Светлые кроссовки или кеды, выполненные в ярких или разноцветных тонах, выглядят слишком неформально и могут создавать впечатление недосмотра в деловом стиле. Микс цветов, например, разноцветные кроссовки или кеды с яркими вставками, считается недопустимым в офисной обстановке.
Владислав Лисовец.
Стилист, эксперт моды.
Подобные модели лучше оставить для прогулок или спортивных мероприятий, а для деловой среды стоит выбирать аккуратные тёмные кожаные туфли или классические мокасины. Что касается одежды, то стилист предостерёг от использования футболок с яркими принтами и светлых джинсов.
«Яркие или откровенные принты вызывают излишнюю заметность», — добавил Лисовец, подчёркивая важность классических рубашек и блузок.
Стилист отметил, что чрезмерная сексуальность, такая как открытые майки без рукавов, неуместна в офисной обстановке. В сильную жару допустимо надеть майку без рукавов, но её стоит дополнить лёгким пиджаком без подкладки, который к тому же защитит от ветра и кондиционированного воздуха. Стилист также уточнил, что шорты должны быть длиной до колена и сочетаться с классической обувью, чтобы сохранить солидный вид даже в жару. Джинсы не должны быть слишком светлыми — они могут выглядеть слишком повседневно и не очень солидно. Лучше выбирать тёмные или классические модели без потёртостей и ярких украшений. В заключение стилист напомнил о важности соблюдения баланса между комфортом и деловым стилем.
«При грамотном подходе можно внедрить в свой образ элементы casual или smart casual так, чтобы не выглядеть неряшливо или несолидно. Также стоит учитывать тонкие грани в выборе одежды и аксессуаров — это сложно описать словами полностью, зачастую проще показать на практике. Например, бейсболка в офисе обычно считается неподходящей — она ассоциируется с оспортом и отдыхом. Любая спортивная одежда тоже отбрасывает в более casual-стиль и может восприниматься как неподходящая для деловой обстановки», — заключил собеседник Life.ru.
Ранее россиянам перечислили табу пляжной моды в 2025 году. По словам стилиста, этим летом не стоит надевать на пляж блестящие купальники и слишком короткие шорты.