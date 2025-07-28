Полиция Уссурийска поблагодарила школьницу за спасение ребёнка с карниза

Полиция Уссурийска поблагодарила 15-летнюю Кристину Кухарь за внимательность и быстрые действия, благодаря которым был спасён четырёхлетний ребёнок, оказавшийся на карнизе между вторым и третьим этажами жилого дома. Девочка вовремя заметила опасную ситуацию, позвонила в службы экстренного реагирования и поддерживала разговор с ребёнком, чтобы он не сорвался.
Мальчик находился дома один — мать ненадолго вышла выбросить мусор, оставив открытую дверь на балкон. К приезду полиции, МЧС и скорой помощь ребёнка сняли с карниза и передали матери.
Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с матерью ребёнка, а женщину привлекли к административной ответственности за ненадлежащий надзор.
В Уссурийском районе за последнее время зафиксировано несколько случаев падения детей из окон, что подчёркивает важность соблюдения мер безопасности. Полиция призывает родителей внимательно следить за детьми и использовать защитные устройства на окнах, чтобы избежать трагедий.