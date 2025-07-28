Полиция Уссурийска поблагодарила школьницу за спасение ребёнка с карниза

Полиция Уссурийска поблагодарила 15-летнюю Кристину Кухарь за внимательность и быстрые действия, благодаря которым был спасён четырёхлетний ребёнок, оказавшийся на карнизе между вторым и третьим этажами жилого дома. Девочка вовремя заметила опасную ситуацию, позвонила в службы экстренного реагирования и поддерживала разговор с ребёнком, чтобы он не сорвался.