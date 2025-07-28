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Побивший рекорд бегун Крылов сказал, почему пошел работать на кладбище

21-летний спортсмен признался, что хорошо зарабатывал, работая на кладбище.

Источник: Аргументы и факты

Легкоатлет Константин Крылов, побивший 39-летний рекорд в беге на 100 метров, в беседе с aif.ru признался, что несколько лет назад работал на кладбище, потому что там ему хорошо платили.

Напомним, спортсмен побил рекорд, установленный еще в 1986 году. Тогда Николай Юшманов пробежал стометровку за 10,10 секунды. 21-летний спортсмен из Красноярского края пару дней назад пробежал то же расстояние за 10,04 секунды.

Еще до усиленных тренировок легкоатлет успел попробовать себя в роли грузчика и газонокосильщика на кладбище.

«На кладбище друзья позвали работать, я согласился. Платили там хорошо. Получал тысячу рублей за день, работал с 9 до 17 часов. Еще дополнительно люди просили их участки на кладбище покосить — это за отдельные деньги», — сказал спортсмен.

Ранее Крылов рассказал, что теперь хочет превзойти результат французского спринтера Кристофа Леметра. Последний пробежал 100 метров за 9,92 секунды.