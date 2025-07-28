В Госдуме прокомментировали заявление о блокировке WhatsApp* с 1 августа

Однако депутат Госдумы Антон Горелкин предупреждал не так давно о том, что WhatsApp* может покинуть российский рынок уже в ближайшее время. Поэтому гражданам РФ стоит готовиться к подобному сценарию. По его словам, с очень большой долей вероятности мессенджер попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям. На смену ему, уверен парламентарий, придет национальный мессенджер.