В Госдуме прокомментировали заявление о блокировке WhatsApp* с 1 августа

Сообщения о якобы блокировке мессенджера WhatsApp* с 1 августа являются вбросом. Об этом написал глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
«Коллеги, при всем уважении, я не могу позволить себе комментировать слухи и сомнительные вбросы несостоятельных источников», — отметил парламентарий.
Ранее сообщалось, что с 1 августа в России заблокируют мессенджер WhatsApp* и VPN из-за мошенников, вербовщиков и ВСУ.
До этого Сергей Боярский говорил о преждевременности обсуждения относительно даты блокировки WhatsApp*. Политик подчеркивал, что ко всем иностранным платформам есть претензии в части невыполнения российского законодательства, локализации данных и противодействия мошенничеству.
Однако депутат Госдумы Антон Горелкин предупреждал не так давно о том, что WhatsApp* может покинуть российский рынок уже в ближайшее время. Поэтому гражданам РФ стоит готовиться к подобному сценарию. По его словам, с очень большой долей вероятности мессенджер попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям. На смену ему, уверен парламентарий, придет национальный мессенджер.
Отметим, недавно президент РФ Владимир Путин поручил разработать новые ограничения для ПО из недружественных к России стран. Как следствие, у многих сразу же появились опасения насчет блокировок некоторых мессенджеров.
К слову, сообщения о возможной блокировке популярного мессенджера появляются уже не в первый раз. Один из последних вбросов произошел накануне лета. Сообщалось, что WhatsApp* исчезнет из множества смартфонов с 1 июня.
Вместе с тем, периодически появляется информация о нарушениях WhatsApp* российского законодательства. Так, в июне в Таганском суде Москвы компания была признана виновной в том, что не удалила запрещённый контент, и получила штраф в размере 3,5 миллиона рублей. И это нарушение за последние недели было не первым.
Тогда речь шла о сообщениях о продаже алкоголя в чатах мессенджера. По требованию России WhatsApp* не стал удалять неправомерный контент, поэтому получил штраф.
* принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистская.