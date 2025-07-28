Некоторые госслужащие начнут зарабатывать больше с осени 2025 года: кого затронет повышение

В России также вскоре проведут перерасчет страховых пенсий. Это касается только работающих россиян. Прибавку к пенсии в этом году начислят пенсионерам, которые трудились в течение 2024 года, копили баллы и приносили взносы. Индексацию проведут в несколько этапов. Размер прибавки рассчитывается из уровня инфляции. Кроме того, проводится индексация страховой части выплат, которая зависит от уровня доходов. Работающим пенсионерам также проводят перерасчет, основанный на количестве накопленных баллов.