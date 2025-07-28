Некоторые госслужащие начнут зарабатывать больше с осени 2025 года: кого затронет повышение

Некоторые категории госслужащих с осени начнут получать больше. Так, повышение зарплат ожидается с 1 октября 2025 года. Оно связано с инфляцией. Оклады для ряда госслужащих планируют поднять на 7,6%. Такими данными поделился депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.
Парламентарий уточнил, что зарплаты у сотрудников коммерческого сектора будут проиндексированы в случае, если работодатель сочтет нужным поднять их к октябрю. Однако постановление правительства России не накладывает на бизнес таких обязательств. Об этом требует норма статьи 134 Трудового кодекса. Согласно ее тексту, оклады необходимо пересматривать в целях защиты от инфляции.
Постановление правительства РФ, пояснил депутат, коснется сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, ФПС. Кроме того, повышение зарплат затронет работников таможни и фельдъегерской связи. Оклады проиндексируют, в том числе, у военных, служащих по контракту или по призыву.
«С 1 октября 2025 года в России произойдет новое повышение заработной платы для ряда категорий государственных служащих. Основанием стал проект поправок к правительственному постановлению, предусматривающий увеличение ранее заявленного коэффициента индексации с 4,5% до 7,6% в связи с ростом инфляции», — уточнил Алексей Говырин.
Он добавил, что индексацию обеспечат исключительно в бюджетной сфере на федеральном уровне. Работники остальных категорий получают выплаты, размер которых назначается региональными властями или частными организациями, заключил депутат.
В России также вскоре проведут перерасчет страховых пенсий. Это касается только работающих россиян. Прибавку к пенсии в этом году начислят пенсионерам, которые трудились в течение 2024 года, копили баллы и приносили взносы. Индексацию проведут в несколько этапов. Размер прибавки рассчитывается из уровня инфляции. Кроме того, проводится индексация страховой части выплат, которая зависит от уровня доходов. Работающим пенсионерам также проводят перерасчет, основанный на количестве накопленных баллов.
Интересно, что в 2025 году размер средней пенсии между мужчинами и женщинами изменился. Теперь женщины получают больше.