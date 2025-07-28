Из России в КНДР вылетел первый с окончания пандемии прямой пассажирский рейс

В воскресенье, 27 июля, из Москвы в столицу Корейской Народно-Демократической Республики вылетел первый с начала пандемии коронавируса прямой пассажирский рейс. Об этом сообщают РИА Новости.
«Пока его будут выполнять раз в месяц. Частоту рейсов в будущем определят по результатам анализа трафика», — отметили на РИА Новости.
Примечательно, что двустороннее авиасообщение было восстановлено еще в 2023 году, однако в это воскресенье из Международного аэропорта Шереметьево в полет отправился первый пассажирский лайнер.
Борт вылетел в 19:00 по Московскому времени. Ожидается, что на преодоление евразийского маршрута самолету потребуется 8 часов и 5 минут.
Стоит отметить, что ранее, 26 июня, из Москвы в Пхеньян также отправился первый после окончания пандемии COVID-19 пассажирский поезд.