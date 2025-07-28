Субботник прошел в Хабаровске после разгула стихии

«Благодарю всех, кто вышел на субботник и помог городу в ликвидации последствий циклона. Вместе нам любые трудности по плечу. Хочу отдельно отметить оперативную работу наших энергетиков. После отключения 1800 абонентов из-за повреждения ЛЭП Горэлектросеть и Дальневосточная распределительная сетевая компания восстановили электроснабжение практически во всех домах к вечеру следующего дня после стихии», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.