Субботник прошел в Хабаровске после разгула стихии

После мощного циклона, обрушившегося на Хабаровск 22 июля, городские власти и жители объединились для ликвидации последствий. По инициативе мэра Сергея Кравчука 25 июля прошла санитарная пятница, а 26 июля состоялся масштабный субботник, в котором приняли участие сотрудники администрации, депутаты, ветераны СВО, работники коммунальных служб и активные горожане. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Основные работы развернулись в наиболее пострадавшем Индустриальном районе, где шквалистый ветер повалил десятки деревьев и повредил линии электропередач. В ходе уборки было задействовано 25 единиц спецтехники, вывезено 200 машин древесного мусора, расчищены тротуары и дворы.
«Благодарю всех, кто вышел на субботник и помог городу в ликвидации последствий циклона. Вместе нам любые трудности по плечу. Хочу отдельно отметить оперативную работу наших энергетиков. После отключения 1800 абонентов из-за повреждения ЛЭП Горэлектросеть и Дальневосточная распределительная сетевая компания восстановили электроснабжение практически во всех домах к вечеру следующего дня после стихии», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Работы по приведению города в порядок продолжаются.