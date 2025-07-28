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В очереди к Крымскому мосту скопилось более 400 автомобилей

Со стороны Керчи задержек не зафиксировано.

Источник: Аргументы и факты

Более 400 автомобилей ожидают проезда через Крымский мост со стороны Краснодарского края, сообщает Telegram-канал, отслеживающий обстановку на подступах к переправе.

Согласно данным, в зоне ручного досмотра на таманской стороне находятся 424 транспортных средства, а среднее время ожидания составляет около двух часов.

При этом на противоположной стороне, со стороны Керчи, движение осуществляется без задержек.

Ранее у Крымского моста наблюдалась очередь более чем из 1200 автомобилей с двух сторон от сооружения.