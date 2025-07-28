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Новая неделя стартовала с отмены и массовых задержек рейсов из Омска

В Омске вновь объявлены массовые задержки рейсов.

Источник: РИА "Новости"

По состоянию на 8:00 понедельника, 28 июля 2025 года, объявлено об отмене одного из рейсов по маршруту Омск — Москва и задержке продолжительностью свыше получаса еще 5 по трем маршрутам. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло Омского аэропорта.

На момент публикации самое продолжительное нарушение графика предварительно заявлено к борта до Сочи, который перенесли почти на 4 часа, с 7:20 на 11:05.

С двухчасовым «опозданием», в 7:10, отправился в пункт назначения борт до Москвы, его «обогнал» самолет по тому же направлению, перенесенный с 5:50 на 7:03. Кроме того, объявлялась 30-минутная задержка борта, которому надлежало отправится в столицу в 7:05.

Наконец, на 1 час 15 минут задержали борт до Санкт-Петербурга, по данным Омского аэропорта он стартовал в 7:55.