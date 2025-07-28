Новая неделя стартовала с отмены и массовых задержек рейсов из Омска

С двухчасовым «опозданием», в 7:10, отправился в пункт назначения борт до Москвы, его «обогнал» самолет по тому же направлению, перенесенный с 5:50 на 7:03. Кроме того, объявлялась 30-минутная задержка борта, которому надлежало отправится в столицу в 7:05.