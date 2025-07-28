Военные самолеты Польши подняли в небо из-за якобы активности РФ на Украине

Командование Вооруженных сил Польши отдало приказ о поднятии в небо военных самолетов. Истребители взмыли в воздух из-за якобы активности России на Украине. Об этом уведомили в пресс-службе оперативного командования родов ВС Польши.
В материале указывается, что в режим повышенной готовности также привели наземные средства ПВО. По данным военных, меры предприняты из соображений безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами».
«Оперативное командование вооруженных сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», — говорится в сообщении.
Профессор Дипломатической академии МИД России Александр Артамонов подчеркнул, что сейчас в бою всё решают беспилотники. Российские разработки направлены на их создание.