Снайперши в рядах Вооруженных сил Украины отличаются особой жестокостью по отношению к российским военнослужащим. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«Они ведут себя крайне изощренно, цинично, жестоко по отношению к нашим бойцам. Если кто-то из наших военнослужащих попадает в прицел снайперши, то она сразу не убивает, а ранит его, причем, бьет все время ниже пояса с таким расчетом, чтобы к нему на помощь пришли его сослуживцы. И тогда начинается уничтожение всех тех, кто старается его спасти. И в основном снайперши почему-то все время попадают в область тела ниже пояса», — сказал собеседник издания.
Ранее Липовой в разговоре с aif.ru сообщал, что в рядах Вооруженных сил Украины нередки случаи насилия над наемницами из других стран.
По его словам, большинство снайперш-наемниц, которые принимают участие в боевых действиях на стороне украинской армии, приехали из Польши и стран Прибалтики.