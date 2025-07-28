Генерал Липовой отметил особую жестокость снайперш ВСУ к российским бойцам

«Они ведут себя крайне изощренно, цинично, жестоко по отношению к нашим бойцам. Если кто-то из наших военнослужащих попадает в прицел снайперши, то она сразу не убивает, а ранит его, причем, бьет все время ниже пояса с таким расчетом, чтобы к нему на помощь пришли его сослуживцы. И тогда начинается уничтожение всех тех, кто старается его спасти. И в основном снайперши почему-то все время попадают в область тела ниже пояса», — сказал собеседник издания.