Адвокат Тиммы: Седокова могла заставить его подписать контракт приемами НЛП

Певица Анна Седокова могла использовать техники нейролингвистического программирования (НЛП) или манипуляции, чтобы заставить уже бывшего супруга Яниса Тимму подписать брачный контракт. Такое мнение в беседе с aif.ru выразила адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.
Напомним, условия брачного контракта адвокат назвала «драконовскими», поскольку все имущество Тиммы, купленное до брака, во время и даже после развода, принадлежит Седоковой.
«У меня очень обширная практика, связанная с разделом имущества супругов, в том числе и в рамках брачных договоров. И для меня остается загадкой, почему супруги идут на такие кабальные условия. Чаще всего это бывает тогда, когда один из супругов обладает в полной мере практикой НЛП и умеет манипулировать сознанием второго. Может говорить: “Если ты не подписываешь, значит, ты мне не веришь или не любишь. Ты же мне доверяешь, а если не доверяешь, то зачем мы живем вместе”. Вот такая интерпретация», — сказала она.
Напомним, тело 32-летнего баскетболиста Яниса Тиммы нашли в Москве утром 17 декабря 2024 года. Следственная проверка подтвердила, что он покончил с собой.
За неделю до этого суд официально расторг его брак с Седоковой. Отношения между ними длились около четырех лет.