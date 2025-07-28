Адвокат Тиммы: Седокова могла заставить его подписать контракт приемами НЛП

«У меня очень обширная практика, связанная с разделом имущества супругов, в том числе и в рамках брачных договоров. И для меня остается загадкой, почему супруги идут на такие кабальные условия. Чаще всего это бывает тогда, когда один из супругов обладает в полной мере практикой НЛП и умеет манипулировать сознанием второго. Может говорить: “Если ты не подписываешь, значит, ты мне не веришь или не любишь. Ты же мне доверяешь, а если не доверяешь, то зачем мы живем вместе”. Вот такая интерпретация», — сказала она.