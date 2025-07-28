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Из Хабаровска запустили прямые рейсы в Самарканд

Полеты будут выполняться раз в неделю.

Источник: Комсомольская правда

Международный аэропорт Хабаровска расширил маршрутную сеть — теперь из дальневосточной столицы можно улететь прямиком в древний Самарканд. Первый рейс по новому направлению выполнила узбекская авиакомпания Centrum Air 25 июля. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Полеты будут выполняться раз в неделю по пятницам на современных лайнерах Airbus A320 neo компоновкой 186 мест. Вылет из Хабаровска — в 13:15, время в пути составит около семи часов.

Самарканд — один из древнейших городов мира, жемчужина Великого шелкового пути. Путешественников ждут площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, старинная обсерватория и неповторимая восточная атмосфера.

Это первый в истории регулярный рейс из Хабаровска в Самарканд.

Напомним, с 21 июля по 29 августа авиакомпании «ХабАвиа» и «Аврора» начнут выполнять регулярные рейсы по маршрутам Николаевск-на-Амуре — Аян — Чумикан.